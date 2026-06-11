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Çin'den İran Çağrısı: Askeri Eylemler Derhal Durdurulmalı

Çin'den İran Çağrısı: Askeri Eylemler Derhal Durdurulmalı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'daki durumla ilgili tarafların askeri eylemlerine derhal son vermesi ve diyalog ile müzakerelere yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'daki durumla ilgili olarak tarafların askeri eylemlerine derhal son vermesi ve diyalog ile müzakerelere yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Lin, perşembe günkü basın toplantısında İran'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Askeri çatışmaların durumu daha da kötüleştireceğini belirten Lin, askeri güce başvurmanın temel sorunları çözemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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