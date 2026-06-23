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Albüm: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Yeni Delhi'de Diplomatik Temaslarda Bulundu

Albüm: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Yeni Delhi'de Diplomatik Temaslarda Bulundu
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yeni Delhi'de İranlı yetkili Kadir Nizamipour ile görüştü. Wang, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını ve ateşkesin korunmasının Ortadoğu'ya barış getireceğini belirtti.

YENİ DELHİ, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Nizamipour ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede, ABD ve İran arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından iki ülke arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda teknik görüşmeler başlatılmasını ve müzakerelerin bir sonraki aşamasına ilişkin mekanizma konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

14 maddelik Mutabakat Zaptı'nın temel hükümlerinin kolay elde edilmediğini belirten Wang, mutabakatın etkin şekilde korunup uygulanmasının güçlükle sağlanan ateşkesi pekiştireceğini, İran-ABD ilişkileri açısından yeni ufuklar açacağını ve Ortadoğu'ya yeniden barışın gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Wang ayrıca Hindistan temasları kapsamında Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı ve Mısır Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Yusuf Alaa El-Deen ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua
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