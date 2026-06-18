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Çin Dışişleri Bakanı, İranlı Mevkidaşı ile Telefonda Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı, İranlı Mevkidaşı ile Telefonda Görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran ile ABD arasındaki ilk aşama mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İran'ın egemenlik ve güvenliğini desteklediklerini söyledi. Wang, diyalog ve müzakerelerin sorunların çözümünde doğru tercih olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, kapsamlı stratejik ortakları olarak İran'ın makul ve meşru taleplerini ve egemenlik ile güvenliğini koruma çabalarını her daim desteklediklerini söyledi.

Wang, çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, İran ile ABD arasında varılan ilk aşama mutabakat zaptına ilişkin Wang'a bilgi vererek, müzakerelerin teşvik edilmesi ve anlaşmaya varılmasında oynadığı aktif rolden dolayı Çin'e içten teşekkürlerini sunduklarını belirtti.

Erakçi, mutabakat zaptının İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri operasyonlarına son vermesi de dahil olmak üzere etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Çin ile ilişkilerini her zaman stratejik bir bakış açısıyla değerlendirdiklerini kaydeden Erakçi, Çin ile karşılıklı güveni artırmayı, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ortaklaşa teşvik etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Wang ise İran ile ABD arasında varılan ilk aşama mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, gerçeklerin güce ve zora başvurmanın sorunları çözmeyeceğini, diyalog ve müzakerenin ise doğru tercih olduğunu kanıtladığını söyledi.

Pakistan ve uluslararası toplumun arabuluculuk çabalarını desteklediklerini belirten Wang, Çin'in de kendi yöntemleriyle ateşkes ve barışın sağlanmasını teşvik ettiğini ifade etti.

Barışın ufukta belirdiğini ifade eden Wang, bir sonraki adımla ilgili en önemli konunun, tüm tarafların taahhütlerini tam anlamıyla yerine getirmesi ve çeşitli engelleri ortadan kaldırması olduğunu vurguladı.

Wang, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde yaşanan sorunların doğru şekilde çözüme kavuşturulması ve uluslararası toplumun ortak endişelerinin uygun şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Çin'in, İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini ve ortak bir bölgesel güvenlik çerçevesinin oluşturulmasını desteklediğini belirten Wang, İran ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Wang, Çin-İran ilişkilerini sağlamlaştırıp derinleştirirken, bölgesel barış ve istikrarın korunması ve teşvik edilmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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