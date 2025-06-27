Çin'den Interpol Başkanı'na Altın Çin Seddi Hatıra Madalyası

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldiği Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Ahmed Nasser El Reisi'ye Altın Çin Seddi Hatıra Madalyası takdim etti, 26 Haziran 2025. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)