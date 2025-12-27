Çin'de Yüksek Hızlı Manyetik Ray Treni Saniyede 800 Kilometre Hıza Çıkarak Rekor Kırdı

WUHAN, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei East Lake Laboratuvarı, yüksek hızlı manyetik levitasyon teknolojisinde çığır açıcı bir başarıya imza attı. Laboratuvarın test hattında, 1,1 tonluk bir model tren, sadece 5,3 saniyede saatte 800 kilometre hıza çıktı. Bu gelişme, elektromanyetik itiş alanında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Laboratuvardan cuma günü yapılan açıklamaya göre test, 1.000 metrelik bir hat üzerinde gerçekleştirildi. Tren, hattın yaklaşık 600 metresinde azami hıza ulaşırken, toplam sekiz saniyelik test süresinin ardından parkurun sonunda stabil şekilde durdu.

Bu başarı, laboratuvarın geliştirdiği "kalıcı mıknatıslı elektrikli süspansiyon ve yönlendirme ile elektromanyetik itiş" sistemi sayesinde elde edildi. Söz konusu sistemin, yüksek hızda aerodinamik denge, düşük gecikmeli kablosuz iletişim ve lineer motorların hassas kontrolü gibi zorlukların aşılmasını mümkün kıldığı belirtildi.

Laboratuvar, bunun son 6 ayda kırılan üçüncü dünya rekoru olduğunu vurguladı. 16 Haziran'da saniye 650 kilometre 14 Temmuz'da ise saniyede 700 kilometre hıza ulaşılmıştı.

1.000 metrelik test hattının, yeni nesil manyetik raylı ulaşım sistemleri, uzay ve havacılıkta elektromanyetik fırlatma teknolojileri ve düşük irtifa ekonomisi projeleri için açık bir araştırma ve geliştir platformu olarak kullanılacağı, ileri düzey ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesine destek sağlayacağı da ifade edildi.