Çin'den Güney Çin Denizi Açıklaması: Müzakere Çağrısı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, toprak ve deniz hakları anlaşmazlıklarının ilgili ülkeler arasında müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini ve üçüncü tarafların müdahale etme hakkı olmadığını belirtti.

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, toprak ve deniz hakları ile çıkarlarına ilişkin anlaşmazlıkların doğrudan ilgili ülkeler arasında müzakere ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Çinli sözcü hiçbir üçüncü tarafın bu sürece müdahale etme hakkının bulunmadığını vurguladı.

Guo bu açıklamayı salı günü gerçekleşen basın toplantısında, Hindistan ve Filipinler'in bu hafta Güney Çin Denizi'ndeki ortak tatbikatına ilişkin gazetecilerden gelen bir soruya cevaben yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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