Çin'den Filipinler'e Sert Yanıt: Huangyan Dao Egemenliği Vurgusu

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kurmasıyla ilgili Filipinler'in asılsız suçlamaları ve sözde protestolarını kabul etmediklerini söyledi.

Lin, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Filipinler Dışişleri Bakanlığı'nın, Çin'in planına yönelik "güçlü protestosu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "Huangyan Dao, Çin'in öz toprağıdır. Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kurulması, Çin'in egemenliği ile ilgili bir konudur" dedi.

Söz konusu planın, Huangyan Dao'nun ekolojik çevresinin korunması ve ekosisteminin çeşitlilik, istikrar ve sürdürülebilirliğinin devam ettirilmesini amaçladığını belirten Lin, bunun hem Çin'in iç hukukuna hem de uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Lin, "Bu aynı zamanda ekolojik çevrenin aktif olarak korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi konularında da Çin'in büyük bir ülke olarak sorumluluk bilincini tam olarak ortaya koymaktadır. Filipinler toprakları, bir dizi uluslararası antlaşmayla belirlenmiştir ve bu topraklar arasında Huangyan Dao asla yer almamıştır" ifadelerini kullandı.

Lin, Filipinler'e ihlal eylemleri, provokasyonları ve konuyu körüklemeye yönelik girişimlerine son verme ve denizcilikle ilgili konuları daha da karmaşık hale getirmekten kaçınma çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Çin, çarşamba günü Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kurma planının onaylandığını duyurmuştu.