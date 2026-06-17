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Çin Dışişleri Bakanı: BM'yi Yeniden Canlandırmak ve Güçlendirmek İçin Çalışmaya Hazırız

Çin Dışişleri Bakanı: BM'yi Yeniden Canlandırmak ve Güçlendirmek İçin Çalışmaya Hazırız
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM'nin otoritesini korumak ve küresel yönetişimi güçlendirmek için diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler'i yeniden canlandırmak ve güçlendirmek üzere diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen basın toplantısında "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in BM Şartı'nı imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Wang, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni ilerleterek BM'nin otoritesini korumaya hazır olduklarını belirtti.

Dünyanın yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girdiğini ifade eden Wang, çok taraflılığın yeniden canlandırılması, kurallara ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması ve küresel yönetişim kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, ortaya çıkan küresel zorluklar karşısında BM Şartı'nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, egemen eşitlik ilkesinin korunması, uluslararası hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması ve güç siyaseti ile zorbalığa karşı çıkılması çağrısında bulundu.

Wang, BM'nin otoritesini korumak üzere Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni hayata geçirmeye ve BM'nin rolünü yeniden canlandırıp güçlendirme konusunda diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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