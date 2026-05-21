Çin: Abd, Taiwan Konusunda Verdiği Taahhütlere Bağlı Kalmalı

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'yi son Çin-ABD zirvesinde varılan önemli mutabakatları ciddiyetle hayata geçirmeye, verdiği taahhütlere ve yaptığı açıklamalara bağlı kalmaya ve Taiwan meselesini azami ihtiyatla ele almaya çağırdı.

Guo, perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki resmi temaslara kesin şekilde karşı çıktığını ve ABD'nin Taiwan'a silah satışını reddettiğini söyledi.

Guo ayrıca ABD'den, "Taiwan bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermeyi bırakmasını ve Taiwan Boğazı'nda barış ile istikrarın korunması ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmesi için somut adımlar atmasını istedi.

Kaynak: Xinhua