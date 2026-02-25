Haberler

Çin: Abd, Nükleer Silah Testlerini Yeniden Başlatmak İçin Bahane Aramaktan Vazgeçmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin nükleer silah testlerini askıya alma taahhüdüne uyması ve testlere yeniden başlamak için bahane aramayı bırakması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye nükleer silah testlerini askıya alma taahhüdünü yerine getirme ve nükleer testlere yeniden başlamak için bahane aramaya son verme çağrısında bulundu.

Mao, salı günkü basın toplantısında ABD'nin Çin'in nükleer patlama testleri yaptığı yönündeki iddialarını yanıtladı.

Mao, ABD'nin uluslararası silah kontrolü yükümlülüklerinden kaçmak için diğer ülkelere yönelik karalama ve asılsız suçlamalarda bulunduğunu savunarak, bunun Washington'un güvenilirliğini ciddi biçimde zedeleyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
