Çin: Abd, Nükleer Silah Testlerini Yeniden Başlatmak İçin Bahane Aramaktan Vazgeçmeli

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye nükleer silah testlerini askıya alma taahhüdünü yerine getirme ve nükleer testlere yeniden başlamak için bahane aramaya son verme çağrısında bulundu.

Mao, salı günkü basın toplantısında ABD'nin Çin'in nükleer patlama testleri yaptığı yönündeki iddialarını yanıtladı.

Mao, ABD'nin uluslararası silah kontrolü yükümlülüklerinden kaçmak için diğer ülkelere yönelik karalama ve asılsız suçlamalarda bulunduğunu savunarak, bunun Washington'un güvenilirliğini ciddi biçimde zedeleyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua