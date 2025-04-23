Çin'den ABD'ye Kovid-19 İddialarıyla İlgili Sert Tepki

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Kovid-19'un laboratuvardan sızdığı iddiasını yeniden köpürterek Çin'i temelsiz suçlamalarla karalamanın, ABD'nin Kovid-19'un kaynağını arama bahanesiyle yürüttüğü siyasi manipülasyonuna yönelik hilelerinden biri olduğunu belirterek buna kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Beyaz Saray geçen hafta sonu, Kovid salgınının kaynağını ortaya çıkardığını iddia ederek "salgının Çin'deki bir laboratuvarda yaşanan bir sızıntı ile başladığını" öne süren yeni bir internet sitesi açmıştı.

Guo, salı günkü basın toplantısında virüsün kaynak taramasının ciddi bir bilimsel konu olduğunu söyledi. Sözcü, Çin'in bilim ruhu, açıklık ve şeffaflıkla küresel çapta yürütülen virüsün kaynağının taranması çalışmalarına aktif olarak katıldığını ve bu çalışmaları desteklediğini belirtti.

Sözcü, ABD'nin, söz konusu kaynak takibi çalışmalarını siyasallaştırıp silah olarak kullanmaktan vazgeçmesini, başkalarını günah keçisi ilan etmeye son vermesini ve pandemideki rolüne dair soruları duymazlıktan gelmeyi bırakması gerektiğini ifade etti.

Guo, "ABD, meşru endişelerine karşı ciddi cevaplar bekleyen uluslararası topluma ve dünyadaki insanlara sorumlu bir açıklama borçludur" dedi.

"Pandeminin başından bu yana pek çok yer ve ülkede virüsün olası kaynağıyla ilgili ipuçları hakkında çok sayıda haber çıktı" diyen sözcü, ABD'nin de bu yerlerden biri olduğunu belirterek ülke geçmişindeki Elektronik Sigara Akciğer Hastalığı ve Fort Detrick Biyoloji Laboratuvarı ile ilgili iddiaları hatırlattı.

Guo, "Uluslararası toplumun ABD'den gelecek net bir açıklamayı hak ettiğine inanıyoruz" dedi.