Çin: ABD'nin Çin'i Bahane Ederek Asya-Pasifik'te Askeri Varlığını Artırması Bölgesel Barışa Zarar Veriyor

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin 'Çin tehdidi' iddialarıyla Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını artırmasının, bölgedeki barışa zarar verdiğini ifade etti.

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin sözde "Çin tehdidi" bahanesiyle Asya-Pasifik bölgesindeki askeri konuşlanmasını artırmasının, bölgedeki barış ve istikrara hizmet etmediği gibi bölge ülkelerinin çıkarlarına da aykırı olduğunu söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında Çin'in askeri güçleri ve uydularının attığı adımları izlemek için ABD'nin büyük yatırımlar yapacağı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

