Çin'de İşçi Bayramı Tatili Yoğunluğunda Demiryolu Seyahatlerinde Rekor Kırıldı

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de İşçi Bayramı tatilinin 8 gün süren seyahat yoğunluğunda ülkenin demiryolu ağında hem yolcu hem de yük taşımacılığında birçok rekor kırıldı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, demiryollarında 29 Nisan-6 Mayıs arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artışla toplam 159 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildiğini açıkladı.

1 Mayıs günü gerçekleştirilen 24,84 milyon yolcu seyahatiyle tek günde yapılan seyahat sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Öte yandan ulusal demiryolu ağında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 93,5 milyon ton yük taşındı. 2 Mayıs'ta taşınan yük hacmi de 202.400 vagonla tek günde taşınan yükte yeni bir rekor anlamına geliyor.

Turizm, aile ziyareti ve dinlenme amaçlı seyahatlere yönelik güçlü talebi karşılamak üzere demiryolu yetkilileri, ulaşım kapasitesini geçen yıla göre yüzde 5,7 artırarak günlük ortalama 13.525 adet yolcu trenini hizmete soktu. 5 Mayıs'ta ise hizmette olan tren sayısı 14.576 ile rekor seviyeye çıktı.

Manzarasının güzelliğiyle ünlü popüler noktaları birbirine bağlayan toplam 81 temalı turizm treninin hizmete alındığını kaydeden şirket, sınır ötesi yolcu trafiğinin de önemli ölçüde arttığını belirtti.

Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong yüksek hızlı demiryolu hattında geçen yıla göre yüzde 6,3'lük artışla 899.000 seyahat gerçekleştirilirken, Çin-Laos Demiryolu'nda ise geçen yıla göre yüzde 20,9 artışla 9.000 sınır ötesi seyahat yapıldı.

Kaynak: Xinhua