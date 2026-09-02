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Çin'de yaz seyahat döneminde demiryolu ve havayolu rekorları

Çin'de yaz seyahat döneminde demiryolu ve havayolu rekorları
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Çin'de 2024 yaz seyahat dönemi (1 Temmuz-31 Ağustos) boyunca demiryollarında yaklaşık 954 milyon yolcu seyahati yapılırken, 680 milyon ton kargo taşındı. Günlük ortalama 11.623 yolcu treni seferi gerçekleştirilirken, turistik ve özel trenlerle talepler karşılandı. Sivil havacılıkta ise yıllık bazda yüzde 2,9 artışla 151 milyon yolcu seyahati edildi ve günlük ortalama 2,44 milyon yolcuya ulaşıldı.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin demiryollarında bu yaz seyahat yoğunluğu yaşanan 62 günlük dönemde yaklaşık 954 milyon yolcu seyahati gerçekleştirilirken, yük taşımacılığı istikrarlı ve güvenli şekilde devam etti.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ülkenin demiryolu ağı üzerinden 680 milyon ton kargo taşındı.

Şirketten bir yetkili, yaz dönemi tren tarifesini üçüncü çeyrek tarifesiyle birlikte uygulamaya koyan ve hizmete giren yeni hatlardan tam olarak yararlanan şirketin, taşıma kapasitesini artırdığını söyledi.

2026 yaz döneminde demiryolu ağı kullanılarak günde ortalama 11.623 yolcu treni seferi gerçekleştirildi.

Yaz döneminde aile seyahatleri, eğitim turları, kızıl turizm ve sağlıklı yaşam turizmine yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla 415'i özel tur treni olmak üzere toplam 699 turistik trenle seferler düzenlendi.

Şirket ayrıca, müzikseverler ve sporseverlere yönelik hazırlanan seferler de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler, sergiler ve gösterilere yönelik 351 özel tren işleterek bu çerçevedeki kültür ve turizm tüketimine ivme kazandırdı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden aynı gün yapılan açıklamaya göre, seyahat yoğunluğu yaşanan yaz döneminde ülkenin sivil havacılık sektöründe, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 151 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi.

İki aylık dönemde günlük ortalama yolcu sayısı 2,44 milyona ulaşırken, toplam 1,21 milyon uçuş gerçekleştirildi. Günlük ortalama 19.500'e ulaşan uçuş sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında arttı.

Kaynak: Xinhua
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