Çin'deki Francois Yaprak Maymunlarının Sayısı Artıyor

ÇEKİM TARİHİ: 20 Mart 2024

1. Yaprak maymunlarının çeşitli görüntüleri

2. Kızılötesi kamera yerleştiren görevlilerin çeşitli görüntüleri

Çin'in Chongqing kentindeki Jinfo Dağı Doğa Koruma Alanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre alandaki Francois yaprak maymunlarının sayısı, son yıllardaki sürekli ekolojik restorasyon sayesinde 180'in üzerine çıktı.

Bu maymun türünün sayısının, 1990'larda 70'in üzerinde, 2004'teyse 110'dan fazla olduğu dikkate alınacak olursa an itibarıyla önemli bir artış gerçekleşmiş durumda.

Francois langurları olarak da bilinen bu tür, Çin'de nesli en fazla tükenme tehlikesi altındaki vahşi hayvanlardan biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)