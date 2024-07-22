Çin'deki Cam Yürüyüş Parkuru Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Tongren kentindeki Ulusal Maden Parkı'nda yer alan havada asılı cam yürüyüş parkuru turistlerin ilgi odağı haline geldi. 1.005 metre uzunluğunda ve 1,6 metre genişliğindeki cam parkurun yerden yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor. (XHTV)
ÇEKİM TARİHİ: 19 Temmuz 2024
1. Cam parkurda yürüyüş yapan turi·stlerin çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Tongren kentindeki Ulusal Maden Parkı'nda yer alan havada asılı cam yürüyüş parkuru turistlerin ilgi odağı haline geldi.
1.005 metre uzunluğunda ve 1,6 metre genişliğindeki cam parkurun yerden yüksekliği 100 metreyi aşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor. (XHTV)