Çin'deki antik kent kalıntısı ayak izini andırıyor
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Pingzhai köyündeki antik kent kalıntısı, bir ayak izini andıran bir görünüme sahip. Ming Hanedanlığı dönemine ait olan kalıntı, 18.000 metrekarelik bir alana yayılmış durumda.
QİANXİNAN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Qianxinan Bouyei-Miao Özerk İli'ne bağlı Pingzhai köyündeki antik kent kalıntısı, yüksekten bakıldığında bir ayak izini andırıyor. Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemine tarihlenen kalıntı, yaklaşık 18.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve alanda 900 metreden fazla taş duvar korunmuş durumda.