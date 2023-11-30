Çin'deki 1.600 Yıllık Antik Kale Renkli Sır Tekniğiyle Yenileniyor

ÇEKİM TARİHİ: 23 Kasım 2023KONUM: Taiyuan, Çin1. Zhangbi Kalesi'nin çeşitli görüntüleri2. Renkli sır tekniği ile yapılmış eserlerin çeşitli görüntüleriÇin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Jiexiu şehrindeki Zhangbi Kalesi, 1.600 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

ÇEKİM TARİHİ: 23 Kasım 2023

KONUM: Taiyuan, Çin

1. Zhangbi Kalesi'nin çeşitli görüntüleri

2. Renkli sır tekniği ile yapılmış eserlerin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Jiexiu şehrindeki Zhangbi Kalesi, 1.600 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

Bu antik kalede renkli sır tekniği ile yapılmış birçok sanat eseri bulunuyor.

Renkli sır, seramik, mimari ve heykeli bütünleştiren geleneksel bir el sanatı yapım tekniği.

Kullanılan muhteşem renkleri ve farklı şekilleri nedeniyle bu teknik, antik Çin'deki saraylarda, tapınaklarda, pagodalarda ve diğer mimari eserlerde yaygın olarak kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor. (XHTV)