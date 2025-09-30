Haberler

Çin'de Zehirli Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin'in Hınan eyaletinde bir fabrika, zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 5 işçinin ölümüne yol açtı. Gaz sızıntısının sebebi olarak sülfürik asidin yağmur suyu şebekesiyle etkileşime geçmesi gösteriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'in orta kesimindeki Hınan eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 5 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Hıbi şehrindeki Hexin Kimya Endüstrisi şirketine ait fabrikada sabah saatlerinde gaz sızıntısı meydana geldi.

Fabrikada zehirli gaza maruz kalan işçilerden 5'i yaşamını yitirirken, gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, fabrikadaki depolama kazanından sızan sülfürik asidin yağmur suyu şebekesinden foseptik tankına karışmasıyla oluşan kimyasal tepkimenin zehirli hidrojen-sülfür gazını açığa çıkardığı tahmin ediliyor.

Fabrikada çalışan tüm personel tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
