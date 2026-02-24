Haberler

Albüm: Çin'de Bahar Bayramı Geleneksel Yingge Dansıyla Kutlandı

Çin'in Guangdong eyaletinde, 'kahramanın şarkısına dans' anlamına gelen Yingge halk dansı, son yıllarda büyük bir popülarite kazanarak, Çin Yeni Yılı kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

PUNİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine özgü bir halk dansı olan ve "kahramanın şarkısına dans" anlamına gelen Yingge, son yıllarda ülkede giderek popüler hale geldi.

Guangdong eyaletinin Puning kentindeki birçok esnaf, Çin Yeni Yılı'nın altıncı gününe denk gelen pazar günü yeni yılın ilk iş gününü başlatmak üzere iş yerlerini açtı. Yingge dans ekipleri ise yeni yılın bereketli geçmesi temennisiyle kent genelinde gösteriler düzenledi.

Kaynak: Xinhua
