Albüm: Çin'de Yeni Yıl Kutlamaları Kapsamında Düzenlenen Yingge Dans Gösterileri Yoğun İlgi Gördü

Bahar Bayramı tatili sırasında gerçekleştirilen Guangdong'a özgü Yingge dans gösterileri, kültürel miras olarak kabul edilen bu halk dansının popülaritesini artırdı.

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'de Bahar Bayramı tatili sırasında düzenlenen Yingge dans gösterileri yoğun ilgi gördü.

Guangdong eyaletine özgü bir halk dansı olan ve "kahramanın şarkısına dans" anlamına gelen Yingge, son yıllarda ülkede giderek popüler hale geldi. Tiyatro, dans ve dövüş sanatlarını bir araya getiren bu dans, 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

Kaynak: Xinhua
