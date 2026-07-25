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Çin'de yılın ilk yarısında suç oranlarında keskin düşüş görüldü

Çin'de yılın ilk yarısında suç oranlarında keskin düşüş görüldü
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BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk yarısında suç vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5, kamu güvenliği ihlallerinin ise yüzde 11,3 azaldığı bildirildi.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk yarısında suç vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5, kamu güvenliği ihlallerinin ise yüzde 11,3 azaldığı bildirildi.

Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Qi Yanjun cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin güvenlik durumundaki iyileşmenin yurtdışında da ilgi odağı olduğunu belirterek, bazı sosyal medya kullanıcılarının Çin'de hissettikleri "güvenlik duygusundan" bahsettiğini söyledi.

Keskin bir düşüşün görüldüğü hırsızlık, soygun ve dolandırıcılık gibi suçlarda yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,9'luk düşüşle 307.000 vaka kayda geçti.

Qi, cinayet vakası sayısında kayda geçen en düşük düzeye ulaşıldığını belirtti.

Bakanlığın verilerine göre söz konusu dönemde organize suçlarla bağlantılı 1.744 vakaya ilişkin polis soruşturması yürütülürken, organize suçlarla mücadele kampanyasına yönelik kamuoyu memnuniyeti üç yıl art arda artış gösterdi.

Bakanlık, Ekim 2025'ten bu yana telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığı vakalarının dokuz ay boyunca geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını bildirdi.

Yol güvenliği koşulları ülke genelinde istikrarını korurken, büyük trafik kazalarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,8 azaldı.

Kaynak: Xinhua
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