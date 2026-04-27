Çin'de Yılın İlk Çeyreğinde Sanayi Sektörünün Elde Ettiği Kar Artış Gösterdi

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki sanayi sektörü 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü kar artışı kaydetti. Bunda hükümetin proaktif makroekonomik politikalarının ekonomideki karmaşık durumun etkisini hafifletmesi ve üst düzey imalat sektöründeki ivmeyi artırması etkili oldu.

Verilere göre, Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karı, ocak-mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 1,696 trilyon yuana (yaklaşık 247,3 milyar ABD doları) ulaştı. Rakam, yılın ilk iki ayında kaydedilen büyümeye göre 0,3 yüzde puan artışa işaret ediyor.

Büyük sanayi şirketlerinin karları sadece mart ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarken, büyüme hızı ise ocak-şubat dönemine kıyasla 0,6 yüzde puan hızlandı.

Ekipman imalatı, kar artışında başlıca itici güç olmaya devam etti. Sektörün elde ettiği kar, yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 artarak genel sanayi kar artışına 6,8 yüzde puan katkı sağladı. Sektör, önceki yıla göre 1,7 yüzde puan artışla büyük sanayi firmalarının toplam karının yüzde 33,7'sini oluşturdu.

Sektör içerisinde, elektronik sektöründeki kar, güçlü üretim ve toparlanan fiyatların desteğiyle yüzde 124,5 arttı. Demiryolu, gemi inşa ile havacılık ve uzay sektörlerinde imalat alanındaki kar ise ocak-şubat dönemine göre 5,3 yüzde puan artarak yüzde 16,7'ye yükseldi.

Yüksek teknolojili imalat sektörü de güçlü büyüme kaydetti. Sektör, yılın ilk çeyreğinde yüzde 47,4 artışla kar elde ederek, genel sanayi karındaki büyümeye 7,9 yüzde puan katkı sağladı.

Yapay zeka ve yarı iletkenlerle ilgili sektörlerdeki hızlı gelişmeler, fiber optik imalatındaki karın yüzde 336,8, optoelektronik cihaz imalatında yüzde 43 ve görüntüleme cihazı imalatında yüzde 36,3 artmasını sağladı.

Veriler, akıllı ürünlere yönelik artan talebin, akıllı drone üretimindeki karı yüzde 53,8 ve diğer akıllı tüketici elektroniği ekipmanları üretimindeki karı ise yüzde 67,3 artırdığını gösterdi.

