Üye Girişi
Haberler
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark

Çin'de Yeni Sivil İHA Modeli Üretildi

Çin'de Yeni Sivil İHA Modeli Üretildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de Ursa Aeronautical tarafından geliştirilen HY100 model büyük insansız hava araçları üretim hattından çıktı. Tarım, orman koruma ve hava lojistik taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda kullanılacak olan bu İHA'lar, 5,25 ton maksimum kalkış ağırlığı ve 1,9 ton faydalı yük kapasitesine sahip.

URUMQİ, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bağımsız olarak geliştirilen büyük sivil insansız hava araçları (İHA) pazartesi günü üretim hattından çıktı.

Bu büyük İHA'ların üçü, tarım ve orman koruma ve hava lojistik taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere müşterilere teslim edildi.

Ursa Aeronautical tarafından geliştirilen HY100 İHA modelinin, maksimum kalkış ağırlığı 5,25 ton ve maksimum faydalı yük taşıma kapasitesi 1,9 ton olan sabit kanatlı büyük bir İHA olduğu belirtildi. Maksimum 1.800 kilometre uçuş menziline sahip olan HY100, 10,6 saate kadar havada kalabiliyor ve 4 metre yükseklikte istikrarlı şekilde uzun dayanımlı uçuş gerçekleştirebiliyor.

Diğer dronelarla karşılaştırıldığında daha fazla faydalı yük taşıyabilen, daha geniş bir operasyon aralığına sahip olan ve daha esnek uçuş yüksekliklerinde faaliyet gösterebilen büyük İHA'lar, bu özellikleri sayesinde küçük dronelar gibi diğer düşük irtifalı hava araçlarını tamamlamakta kullanılabiliyor.

Ursa Aeronautical Genel Müdürü Yu Yang, "Söz gelimi böcek ilacı uygulamada, 18 metreyi aşan kanat açıklığıyla HY100, bir günde yaklaşık 16.000 hektar alanı ilaçlayabilir" ifadelerini kullandı.

Büyük İHA'lar, 150 kilogramı aşan maksimum kalkış ağırlığına sahip insansız hava aracı olarak tanımlanıyor. Bu araçlar; tarım ve orman koruma, lojistik taşımacılık, hava teslimatı, acil kurtarma ve hava iletişim rölesi gibi çok geniş alanlarda kullanılabiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Kimse ne olduğunu anlayamadı! 8 dakikada biten maç
img

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı
img

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış
Tutuklanan Ümit Özdağ'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Mahkemede verdiği ifadede ses getirecek "suikast" detayı
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.