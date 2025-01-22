Çin'de Yeni Sivil İHA Modeli Üretildi

URUMQİ, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bağımsız olarak geliştirilen büyük sivil insansız hava araçları (İHA) pazartesi günü üretim hattından çıktı.

Bu büyük İHA'ların üçü, tarım ve orman koruma ve hava lojistik taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere müşterilere teslim edildi.

Ursa Aeronautical tarafından geliştirilen HY100 İHA modelinin, maksimum kalkış ağırlığı 5,25 ton ve maksimum faydalı yük taşıma kapasitesi 1,9 ton olan sabit kanatlı büyük bir İHA olduğu belirtildi. Maksimum 1.800 kilometre uçuş menziline sahip olan HY100, 10,6 saate kadar havada kalabiliyor ve 4 metre yükseklikte istikrarlı şekilde uzun dayanımlı uçuş gerçekleştirebiliyor.

Diğer dronelarla karşılaştırıldığında daha fazla faydalı yük taşıyabilen, daha geniş bir operasyon aralığına sahip olan ve daha esnek uçuş yüksekliklerinde faaliyet gösterebilen büyük İHA'lar, bu özellikleri sayesinde küçük dronelar gibi diğer düşük irtifalı hava araçlarını tamamlamakta kullanılabiliyor.

Ursa Aeronautical Genel Müdürü Yu Yang, "Söz gelimi böcek ilacı uygulamada, 18 metreyi aşan kanat açıklığıyla HY100, bir günde yaklaşık 16.000 hektar alanı ilaçlayabilir" ifadelerini kullandı.

Büyük İHA'lar, 150 kilogramı aşan maksimum kalkış ağırlığına sahip insansız hava aracı olarak tanımlanıyor. Bu araçlar; tarım ve orman koruma, lojistik taşımacılık, hava teslimatı, acil kurtarma ve hava iletişim rölesi gibi çok geniş alanlarda kullanılabiliyor.