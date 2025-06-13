Çin'de Wutip Tayfunu'na Karşı Acil Müdahale Başlatıldı

Çin'de Wutip Tayfunu'na Karşı Acil Müdahale Başlatıldı
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Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaleti, bu yılın ilk tayfunu Wutip'a karşı acil durum müdahalesini 3. seviyeye yükseltti. Bölge halkı tahliye edilirken, kurtarma ekiplerinin hazır olması için talimatlar verildi.

LEDONG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan eyaletler bu yılın ilk tayfunu olan Wutip'a karşı acil müdahale önlemlerini devreye soktu. Bölge halkı güvenli yerlere tahliye edilirken uçuşlar iptal edildi ve kurtarma ekiplerine hazır olma talimatı verildi.

Guangdong eyaleti cuma sabahı acil durum müdahalesini 3. seviyeye yükseltirken, 10 kurtarma gemisi ve 5 helikopter ve 34 römorkör, eyalet genelindeki önemli sularda 24 saat göreve hazır hale getirildi. 49.000'den fazla balıkçı teknesi limanlara geri döndü ve 10.000'den fazla mürettebat güvenlik nedeniyle karaya çıktı.

Cuma günü sabah saat 10 itibarıyla fırtınanın merkezinin Ledong Li Özerk İlçesi yakınlarındaki kıyı suları üzerinde yer aldığı ve merkeze yakın yerlerde maksimum sürekli rüzgarın hızının saniyede 28 metreye ulaştığı belirtildi. Saat 20.00'ye kadar eyaletin birçok bölgesinde sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Öğle saatlerinde yapılan meteorolojik tahminlere göre, Wutip Tayfunu'nun şiddetinde çok az değişiklikle birlikte saatte 5-10 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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