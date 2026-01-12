Haberler

Albüm: Türk Seramik Sanatçısı, Çin'in Porselen Başkenti Jingdezhen'de Yeni İpek Yolu Hikayeleri Resmediyor

Nanchang'daki Jiangxi Eyalet Sanat Müzesi'nde açılan 'Sırlı Dunhuang' sergisinde Türk seramik sanatçısı Dilan Atasayar'ın eserleri sergilenmeye başlandı.

NANCHANG, 12 Ocak (Xinhua) - Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'de bulunan Jiangxi Eyalet Sanat Müzesi'nde kapılarını ziyaretçilere açan "Sırlı Dunhuang" adlı sergide Türk seramik sanatçısı Dilan Atasayar'a ait eserler de yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
