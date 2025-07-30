Çin'de Tsunami Alarmı: Sarı Uyarı Verildi

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısı açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından tsunami için sarı alarm verildi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın tsunami uyarı merkezi, çarşamba günü meydana gelen depremin yol açtığı tsunaminin, denize kıyısı bulunan Taiwan, Zhejiang ve Shanghai gibi bölgelerde hasara yol açma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Çin'de tsunami için kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarı için kullanılırken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.