Albüm: Çin'in Shaanxi Eyaletindeki Mezarda Tang Hanedanlığı'ndan Kalma Antik Eserler Keşfedildi
Çin'in Shaanxi eyaletinde yapılan kazılarda, Tang Hanedanlığı dönemine ait bir mezar bulundu. Mezardan çeşitli değerli eserler çıkarıldı.
Xİ'AN, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yürütülen kazı çalışmalarında arkeologlar Tang Hanedanlığı dönemine (618-907) ait bir mezar keşfetti.
Shaanxi Arkeoloji Akademisi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre, mezardan seramik, altın, gümüş ve bronz eserlerden oluşan bir koleksiyon çıkarıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel