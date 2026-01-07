Haberler

Albüm: Çin'in Shaanxi Eyaletindeki Mezarda Tang Hanedanlığı'ndan Kalma Antik Eserler Keşfedildi

Çin'in Shaanxi eyaletinde yapılan kazılarda, Tang Hanedanlığı dönemine ait bir mezar bulundu. Mezardan çeşitli değerli eserler çıkarıldı.

Xİ'AN, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yürütülen kazı çalışmalarında arkeologlar Tang Hanedanlığı dönemine (618-907) ait bir mezar keşfetti.

Shaanxi Arkeoloji Akademisi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre, mezardan seramik, altın, gümüş ve bronz eserlerden oluşan bir koleksiyon çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
