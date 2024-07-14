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Çin'de Sürücüsüz Taksi Testleri Başladı

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Çin'in Shanghai kentinde sürücüsüz taksi testleri başladı. Şehir sakinleri artık WeChat mini uygulaması üzerinden sürücüsüz taksi çağırabilecekler.

ÇEKİM TARİHİ: 13 Temmuz 2024

KONUM: Shanghai, Çin

Sürücüsüz taksi testinden çeşitli görüntüler

Çin'in Shanghai kenti sakinleri artık WeChat mini uygulaması üzerinden şehirdeki belirlenmiş bir test alanında seyahat etmek üzere sürücüsüz taksi çağırabilecek.

Sürücüsüz taksiler, Temmuz ayının başlarında Shanghai Belediyesi'nin otonom akıllı bağlantılı araçlar için ilk parti deneme uygulama lisanslarını yayımlamasını takiben şu anda deneme sürüşleri yapıyor.

Shanghai, otonom sürüş denemeleri için 1.000'den fazla rotayı kapsayan 2.000 kilometrenin üzerinde açık yol belirledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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