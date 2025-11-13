Çin'de Sulak Alan Koruma Projeleri Artıyor

SHİZUİSHAN, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Pingluo ilçesinde bulunan ve Sarı Nehir'e komşu olan Tianhewan Ulusal Sulak Alan Parkı, Sarı Nehir Havzası'nda önemli bir ekolojik bariyer görevi görüyor.

Pingluo ilçesi son yıllarda sulak alanın korunması için çalışmalarını yoğunlaştırarak ekolojik restorasyon ve yönetim çabalarını artırdı. Akıllı izleme sistemleri ve uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen devriyelerle göçmen kuşların yaşam alanlarını koruyan bir ekolojik güvenlik ağı oluşturuldu.

Ekolojik çevredeki sürekli iyileşme sayesinde park, göçmen kuşlar için bir cazibe merkezi haline geldi.