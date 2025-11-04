Haberler

Çin'de Suç Grubuna Üye 5 Kişiye Ölüm Cezası

Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren bir suç grubuna dahil olan 5 kişi, dolandırıcılık, kasten adam öldürme ve yaralama suçlarından ölüm cezasına çarptırıldı. Suçlar nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve birinin intihar etmesi mahkeme kararında belirtildi.

SHENZHEN, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren bir suç grubuna dahil olan 5 kişi, dolandırıcılık, kasten adam öldürme ve kasten yaralama suçlarından ölüm cezasına çarptırıldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen Orta Halk Mahkemesi'nin kararında suç çetesinin işlediği suçlar nedeniyle 6 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği, bir Çin vatandaşının intihar ettiği ve birden fazla vatandaşınsa yaralandığı belirtildi.



