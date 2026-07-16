Haberler

Çin'de motorlu şişme botun motorunun patlaması sonucu 7 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Liaoning eyaleti açıklarında motorlu şişme botun patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. Patlamanın yakıt sızıntısından kaynaklandığı düşünülüyor.

Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaleti açıklarında şişme botun motorunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı ve 1 kişi kayboldu.

Xinhua ajansının haberine göre, yerel saatle 14.10 sularında Liaoning'in Şingçıng kenti açıklarında 13 kişiyi taşıyan motorlu şişme bot patladı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Ön soruşturmaya göre sarmal deniz kabuğu toplayan bölge sakinlerinin bulunduğu botun kaptanının yakıt sızıntısından şüphelendiği, durdurduğu motoru yeniden çalıştırırken patlama meydana geldiği düşünülüyor.

Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu

Trump'ı çıldırtacak gelişme! Hepsi imha edildi
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz

Milyonları tedirgin eden sözler: Tez zamanda bekliyoruz
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

Konulduğu cezaevi belli oldu! Aynı yerde tanıdık bir isim var