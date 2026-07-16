Çin'de motorlu şişme botun motorunun patlaması sonucu 7 kişi öldü
Çin'in Liaoning eyaleti açıklarında motorlu şişme botun patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. Patlamanın yakıt sızıntısından kaynaklandığı düşünülüyor.
Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaleti açıklarında şişme botun motorunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı ve 1 kişi kayboldu.
Xinhua ajansının haberine göre, yerel saatle 14.10 sularında Liaoning'in Şingçıng kenti açıklarında 13 kişiyi taşıyan motorlu şişme bot patladı.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Ön soruşturmaya göre sarmal deniz kabuğu toplayan bölge sakinlerinin bulunduğu botun kaptanının yakıt sızıntısından şüphelendiği, durdurduğu motoru yeniden çalıştırırken patlama meydana geldiği düşünülüyor.
Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.