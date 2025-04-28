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Çin'de Shenzhou-19 Uzay Aracından Shenzhou-20'ye Devir Teslim Töreni

Çin'de Shenzhou-19 Uzay Aracından Shenzhou-20'ye Devir Teslim Töreni
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Çin’in Shenzhou-19 uzay aracı mürettebatı, düzenledikleri devir teslim töreniyle uzay istasyonunun anahtarlarını Shenzhou-20 mürettebatına devretti. Üç astronot, planlanan tüm görevleri tamamladıktan sonra 29 Nisan'da iniş yapacak.

JİUQUAN, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-19 uzay aracı mürettebatı pazar günü düzenlediği devir teslim töreniyle Çin'in uzay istasyonunun anahtarlarını Shenzhou-20 mürettebatına devretti.

Shenzhou-19 mürettebatı planlanan tüm görevleri tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın bildirdiğine göre üç astronot Shenzhou-19 uzay aracıyla 29 Nisan'da Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına geri dönecek.

Üç astronotu karşılamak üzere tüm sistemlerde ve iniş alanında son hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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