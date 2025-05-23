Çin'de Sel ve Toprak Kayması: 3 Ölü, 5 Kayıp

Çin'de Sel ve Toprak Kayması: 3 Ölü, 5 Kayıp
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Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki sel ve toprak kaymasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla görevli yer alıyor.

NANNİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde dağlık alanda meydana gelen sel ve toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybettiği kesinleşirken, 5 kişiye ise ulaşılamıyor.

Yerel yetkililer, olayın cuma sabahı erken saatlerde Guilin kentinin Longsheng ilçesine bağlı Sanshe köyünde meydana geldiğini belirtti. Olayın hemen ardından 300'den fazla kurtarma görevlisinin katılımıyla arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, toprak kaymasında 10 evin hasar gördüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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