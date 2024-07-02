Çin'de sel felaketinde mahsur kalan köylüler kurtarıldı
Çin'in Hunan eyaletinde yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 9 köylü, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye nakledildi. Kurtarma operasyonundan çeşitli görüntüler paylaşıldı.
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ÇEKİM TARİHİ: 29 Haziran 2024
1. Kurtarma operasyonundan çeşitli görüntüler
Çin'in Hunan eyaletinde itfaiye ekipleri, selde mahsur kalan 9 köylüyü güvenli bir bölgeye başarılı şekilde nakletti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Taoyuan kentinden bildiriyor. (XHTV)