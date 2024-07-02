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Çin'de sel felaketinde mahsur kalan köylüler kurtarıldı

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Çin'in Hunan eyaletinde yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 9 köylü, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye nakledildi. Kurtarma operasyonundan çeşitli görüntüler paylaşıldı.

Dosya Boyutu: 15.42MB

ÇEKİM TARİHİ: 29 Haziran 2024

1. Kurtarma operasyonundan çeşitli görüntüler

Çin'in Hunan eyaletinde itfaiye ekipleri, selde mahsur kalan 9 köylüyü güvenli bir bölgeye başarılı şekilde nakletti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Taoyuan kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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