Çin'de Sel Felaketi: 10 Ölü, 33 Kayıp

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen selin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının kapsamlı biçimde yürütülmesi ve hızlandırılması talimatını verdi. Eyalette perşembe gününden bu yana süren selde 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de kayboldu.