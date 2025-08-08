Çin'de Sel Felaketi: 10 Ölü, 33 Kayıp

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gansu eyaletinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Selde 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi kayboldu.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen selin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının kapsamlı biçimde yürütülmesi ve hızlandırılması talimatını verdi. Eyalette perşembe gününden bu yana süren selde 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de kayboldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
