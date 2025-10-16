Çin'de Protestan Zion Kilisesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Rahip Gözaltında

Çin'de kayıt dışı faaliyet gösteren Protestan Zion (Siyon) Kilisesine bağlı çok sayıda rahip ve kilise çalışanının gözaltına alındığı iddia edildi.

BBC'nin insan hakları gruplarına dayandırdığı haberinde, Çin'de polisin 9 Ekim'den bu yana ülkenin en büyük yeraltı kiliselerinden Zion'a bir dizi operasyon düzenlediği belirtildi.

İnsan hakları savunucularının aralarında Pekin ve Şanghay'ın da bulunduğu en az 10 kentte çok sayıda rahip, kilise lideri ve cemaat üyesinin gözaltına alındığını ileri sürdüğü kaydedildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan Zion Kilisesinin kurucusu olan Jin Mingri'nin kızı Grace Jin Drexel ise ailesinin babasıyla iletişim kuramadığını doğruladı.

BBC'nin ulaştığı resmi gözaltı bildiriminde ise Jin'in "bilgi ağlarının yasa dışı kullanımı" suçlamasıyla Beihai İkinci Cezaevi'nde tutulduğu ifade edildi.

"Zion'a yönelik sistematik tutuklama dalgası" iddiası

ABD'de yaşayan Zion Kilisesi sözcüsü Rahip Sean Long operasyonları "Zion'u kökünden sökmeye yönelik sistematik bir tutuklama dalgası" olarak nitelendirerek Çin'de "dini baskının yeni bir evreye girdiğini" öne sürdü.

Hristiyan hakları savunucusu Luke Alliance adlı kuruluşun lideri Corey Jackson da, operasyonların "ülke genelinde koordineli ve benzeri görülmemiş" bir durum olduğunu belirterek, bunun daha büyük bir baskı dalgasının başlangıcı olabileceğini söyledi.

"Dini özgürlük yasalar çerçevesinde güvence altında"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Zion Kilisesi mensuplarının gözaltına alınmasını kınayarak söz konusu kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise Rubio'nun açıklamalarına tepki göstererek, "ABD'nin sözde dini özgürlük bahanesiyle Çin'in içişlerine karışmasına kesinlikle karşı olduklarını" belirtmişti.

Çin'in Londra Büyükelçiliği de dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin vatandaşlarının yasal çerçevede dini özgürlüklerinin korunduğunu" belirterek, tüm dini faaliyetlerin ülke yasalarına uygun yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

2007 yılında Rahip Jin Mingri tarafından Pekin'de kurulan Zion Kilisesi, Çin'de devlet tarafından tanınmayan en büyük bağımsız Protestan topluluklardan biri olarak biliniyor.