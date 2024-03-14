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Çin'de patlama: 7 ölü, 27 yaralı

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Çin'in Hebei eyaletinin Sanhe kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülüyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

SHİJİAZHUANG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Sanhe kentinde Çarşamba günü meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Kentin acil durum yönetim bürosundan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Yanjiao kasabasındaki bir dükkanda Çarşamba günü 07.54'te meydana gelen patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülüyor.

Tüm yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve 14'ünün taburcu edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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