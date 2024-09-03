Çin'de okul servisi kalabalığa daldı: 11 ölü
Çin'in Shandong eyaletinde okul servisinin kalabalığa dalması sonucu 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti. Olayda 12 kişi yaralandı ve soruşturma başlatıldı.
- Çin'de okul servisi kalabalığa daldı: 11 ölü
PEKİN - Çin'in Shandong eyaletinde okul servisinin kalabalığa dalması sonucu 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Shandong eyaletine bağlı Tai'an kentinde yaşanan olayda, okul servisi sürücüsü okula yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kalabalığa daldı. Okul servisinin öğrenci ve ailelerin okul kapısında beklediği sırada kalabalığa dalması sonucu 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti. Biri durumu kritik aralarında öğrenci ve velinin bulunduğu 12 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatılırken servis sürücüsü gözaltına alındı.
Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.