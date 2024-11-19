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Çin'de bir araç okul önündeki kalabalığa daldı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

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Çin'in Hunan eyaletindeki Yong'an İlkokulu önünde beyaz bir SUV, öğrenci ve velilerden oluşan kalabalığın arasına daldı. Yaklaşık 12 kişinin yaralandığı olayda, sürücü çevredeki veliler ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, yaralı öğrenciler ve panik içinde kaçışan çocuklar görülüyor. Bu saldırı, Çin'de son bir hafta içinde gerçekleşen üçüncü toplu saldırı oldu.

Çin'in Hunan eyaletinde, Yong'an İlkokulu önünde korkunç bir olay meydana geldi. Beyaz renkli bir SUV, okul giriş saatinde öğrenci ve velilerden oluşan kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Görgü tanıklarından Bay Zhu'nun aktardığına göre, yaklaşık 12 kişi araç tarafından ezildi. Yaralılar arasında öğrenciler ve yetişkinler bulunurken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Ambulansların olay yerine hızlı müdahalesi sayesinde yaralılar derhal hastaneye sevk edildi.

VATANDAŞLAR SALDIRGAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Olayın ardından çevredeki veliler ve okul güvenlik görevlileri hızla harekete geçti. Altı-yedi velinin çabasıyla araç durduruldu. Sürücü araçtan inmeye çalışırken, öfkeli kalabalık tarafından sopalarla dövülerek etkisiz hale getirildi ve polise teslim edildi.

OLAY ANI KAMERALARDA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerde yatan yaralı öğrenciler ve panik içinde kaçışan çocuklar görülüyor. Başka bir videoda ise bir vatandaşın, sürücü henüz araçtayken kar küreğiyle araca saldırdığı anlar yer alıyor.

ÇİN'DE ARTAN SALDIRILAR ENDİŞE YARATIYOR

Bu olay, Çin'de son bir hafta içinde meydana gelen üçüncü toplu saldırı olması nedeniyle büyük endişe yarattı. Uzmanlar, "toplumdan intikam alma" olarak adlandırılan ve kişisel sorunları masum insanlara zarar vererek çözmeye çalışan saldırganların artışına dikkat çekiyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırganın kimliği ve saldırı nedeni hakkında henüz açıklama yapmadı. Can kaybı olup olmadığına dair de resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Çin'de bir araç okul önündeki kalabalığa daldı! Çok sayıda öğrenci yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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