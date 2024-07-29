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Çin'de nehir bendinde açılan yarık nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

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Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir nehrin bendinde açılan yarık nedeniyle 3.832 bölge sakini tahliye edildi. Olay nedeniyle şu ana kadar herhangi bir kayıp haberi gelmedi.

1. Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yardım çalışmalarından çeşitli görüntüler

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir nehrin bendinde açılan yarık nedeniyle 3.832 bölge sakini tahliye edildi.

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Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir nehrin bendinde açılan yarık nedeniyle 3.832 bölge sakini tahliye edildi.

Xiangtan kentinin sel kontrol ve kuraklık yardım merkezinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, kente bağlı Xiangtan ilçesinin Yisuhe kasabasında Juanshui Nehri'nin bendinde Pazar günü saat 20.00 sularında bir yarık meydana geldi.

Olay nedeniyle şu ana kadar herhangi bir kayıp haberi gelmedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).

Kaynak: Xinhua / Güncel

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