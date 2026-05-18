Çin'deki Müzelere 2025 Yılında 1,56 Milyar Ziyaret Gerçekleşti

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin genelindeki müzelere 2025 yılında 1,56 milyar ziyaret gerçekleşti.

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi'nin pazartesi günü Uluslararası Müze Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte açıkladığı verilere göre, ülke genelindeki tescilli müze sayısı 2025 yıl sonu itibarıyla 7.188'e ulaştı.

