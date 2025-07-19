Çin'de Mobil Klinik Hizmetleri Başlatıldı

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Zhejiang eyaletindeki Libao köyünde mobil klinik hizmetleri ile hastalara rutin sağlık kontrolleri ve reçete yazım hizmeti sunulmaya başlandı.

LİSHUİ, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jingning She Özerk Bölgesi'ndeki Libao köyünde sağlık aracında bir hastayı muayene eden doktor, 8 Temmuz 2025.

Çin'in doğusundaki Libao köyünde mobil klinik hizmetleri başlatıldı. Yaklaşık 12 metrekarelik, ambulans benzeri araç bölgedeki hastalara tansiyon ve glikoz ölçümü gibi rutin kontrollerin yanı sıra reçete yazımı hizmeti de sunacak. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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