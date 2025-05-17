Çin'de Lingjiatan Kazı Alanı Müzesi Halka Açıldı

Çin'de Lingjiatan Kazı Alanı Müzesi Halka Açıldı
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Çin'in Anhui eyaletinde bulunan Lingjiatan Kazı Alanı Müzesi, deneme amaçlı olarak açıldı. Müzede, 5.800-5.300 yıl öncesine tarihlenen tarihi eserler sergileniyor.

HANSHAN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Ma'anshan kentine bağlı Hanshan ilçesinde bulunan Lingjiatan Kazı Alanı Müzesi cuma günü deneme amaçlı olarak halka açıldı. Müzede sergilenen seramik, yeşim, taş, kemik gibi kültürel varlıklardan oluşan yaklaşık 1.100 parçalık koleksiyonla Lingjiatan kazı alanında kaydedilen arkeolojik başarılar ve bölgenin tarihi önemi ilk kez sistematik biçimde kamuoyuna tanıtılıyor.

5.800-5.300 yıl öncesine tarihlenen Lingjiatan kazı alanı, 1985'te keşfedildi ve gün yüzüne çıkarılan kaplumbağa, kartal ve ejderha biçimindeki temsili yeşim objeleriyle ün kazandı. Bu eserlerin, antik Çin kültürünün canlı şekilde ortaya koyduğu düşünülüyor.

Hongshan, Lingjiatan ve Liangzhu, tarih öncesi Çin'deki üç büyük yeşim taşı kültür merkezi olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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