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Çin'de köprü çöktü, araçlar suya düştü: 12 ölü, 31 kayıp

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Çin'in Shaanxi eyaletinde şiddetli yağışın etkisiyle bir otoyol köprüsünün kısmen çökmesi sonucu araçlar suya düştü. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise kayboldu.

Çin'in kuzeybatısında su baskınlarının etkisiyle karayolu köprüsü çöktü. Köprüdeki araçlar suya düştü. 12 kişinin can verdiği acı olayda kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Shaanxi eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü, şiddetli yağış ve ani selin ardından dün yerel saatle 20.40 sıralarında çöktü.

SUDA KAYBOLAN KİŞİLER ARANIYOR

Eyalet yetkililerine göre en az 17 araç köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düştü. Kurtarma ekipleri, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Çin'in ulusal itfaiye ve kurtarma kurumu, olay yerine bir kurtarma ekibi gönderdiklerini bildirdi. Açıklamaya göre, ekipte, 859 personel, 90 araç, 20 bot ve 41 insansız hava aracı bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

sezgin sucin:

birde çin ya en kafası çalışan adamlar

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