Haberler

Çin'in Şanşi eyaletinde kömür madenindeki patlamada 8 işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Şanşi eyaletindeki bir kömür madeninde gaz kaynaklı patlama sonucu 8 işçi öldü, 38 işçi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 8 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki kömür madeninde bu sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

247 işçinin çalıştığı madende patlamanın olduğu bölümde çalışan 8 işçi hayatını kaybetti, 38 işçi göçük altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri şu ana dek 201 işçiyi güvenli şekilde çıkardı. Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlamayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da yer yer kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı

Hayalet vatandaş skandalı patladı: Tam 30 yıl başkası olarak yaşadı
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

Ünlü gazeteci sayı vererek açıkladı: Kılıçdaroğlu istifaları geliyor
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı