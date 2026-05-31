Çin'in Yünnan eyaletinde kaçak işletilen madenin çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Çin'in Yünnan eyaletinde kaçak işletilen bir maden ocağının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çin'de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde kaçak işletilen bir madenin çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çücing iline bağlı Huize ilçesindeki bir köyde kaçak işletilen maden ocağı gece saatlerinde çöktü.

Acil durum, kamu güvenliği, itfaiye ve sağlık birimlerinden ekiplerin müdahale ettiği olayda, çökme sırasında ocakta bulunan 6 kişiden 5'i yaşamını yitirdi, 1'i ise yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
