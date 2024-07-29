Çin'de Juanshui Nehri'nde Yeni Bir Yarık Oluştu
Çin'in iç kesimlerindeki Hunan eyaletinde bulunan Juanshui Nehri'nde yeni bir yarık oluştu. Oluşan gedik 30 metreden fazla genişledi ve bölge sakinlerinin tahliyesi ve acil kurtarma çalışmaları devam ediyor.
CHANGSHA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerindeki Hunan eyaletinde yer alan Juanshui Nehri'nin bir bendinde yeni bir yarık oluştu.
Eyalet acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamaya göre, Xiangtan ilçesinin Hekou kasabasında Pazartesi günü saat 13: 40'ta oluşan gedik 30 metreden fazla genişledi. Bölge sakinlerinin tahliyesi ve acil kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.