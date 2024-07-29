Çin'de Juanshui Nehri'nde Yeni Bir Yarık Oluştu

CHANGSHA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerindeki Hunan eyaletinde yer alan Juanshui Nehri'nin bir bendinde yeni bir yarık oluştu.

Eyalet acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamaya göre, Xiangtan ilçesinin Hekou kasabasında Pazartesi günü saat 13: 40'ta oluşan gedik 30 metreden fazla genişledi. Bölge sakinlerinin tahliyesi ve acil kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.