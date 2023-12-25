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Çin'de İtfaiyeciler Depremde Yıkılan Evdeki Nakit Para ve Banka Kartlarını Kurtardı

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İtfaiyecilerin çalışmalarından çeşitli görüntülerİtfaiye çalışanları Çin'in Gansu eyaletinin Jishishan ilçesinde depremde yıkılan bir evin enkazı arasından ev sahibinin nakit parasını ve değerli eşyalarını kurtardı.

İtfaiyecilerin çalışmalarından çeşitli görüntüler

İtfaiye çalışanları Çin'in Gansu eyaletinin Jishishan ilçesinde depremde yıkılan bir evin enkazı arasından ev sahibinin nakit parasını ve değerli eşyalarını kurtardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jishishan'dan bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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