Çin'de inşaat halindeki demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 5 işçi öldü

Çin'in Ciangsu eyaletinde inşaat halindeki Yüegang Köprüsü'nün çökmesi sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangçıng'da meydana gelen bu kazanın ardından, demir yolu inşaatındaki güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına neden oldu.

  • Çin'in Ciangsu eyaletindeki Yançıng şehrinde inşaat halindeki Yüegang Köprüsü'nün 95 metrelik bölümü çöktü.
  • Köprünün çöken bölümünde çalışan 5 işçi hayatını kaybetti.
  • Köprü, Lianyungang ili ile Şanghay şehri arasında planlanan hızlı tren hattının parçası olarak inşa ediliyordu.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde inşaat halindeki demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 5 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Xinhua'nın haberine göre, Yançıng şehrinin Şiangşui ilçesinde inşaat halindeki Yüegang Köprüsü'nün 95 metrelik bölümü çöktü. Köprünün çöken bölümünde çalışan 5 işçi hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HIZLI TREN HATTININ PARÇASI OLARAK İNŞA EDİLİYORDU

Kamuya ait Çin Demir Yolları 12. Büro Grubu tarafından inşa edilen köprü, Ciangsu eyaletinin Lianyungang ili ile Şanghay şehri arasında kurulması planlanan hızlı tren hattının parçası olarak inşa ediliyordu. Hızlı tren demir yolu altyapısında son yıllarda önemli gelişim kaydeden Çin'de zaman zaman yetersiz güvenlik önlemleri ve arazi etütlerindeki eksiklikler nedeniyle iş kazalarına rastlanıyor.

DAHA ÖNCEDE BENZER KAZALAR YAŞANMIŞTI

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Aralık 2024'te bir demir yolu inşaatının zemininin çökmesi sonucu 13 işçi hayatını kaybetmişti. Kasım 2025'te ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de test treninin çarpması sonucu 11 işçi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
